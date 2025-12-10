Експерт: Борги на ринку електроенергії України досягли критичних масштабів

Борги на ринку електроенергії України досягли критичних масштабів і становлять близько 70 млрд грн.
Як пише РБК-Україна, про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.
За його словами, уряд досі не запропонував дієвого механізму врегулювання заборгованості, хоча потреба в цьому постала давно.
"І ще одне питання, яке досі не розв’язане, - це питання боргове. 70 мільярдів гривень борг на ринку електричної енергії. Що далі робити?", - запитує експерт.
Рябцев наголошує, що така ситуація фактично позбавляє енергетичні компанії можливості відновлювати мережі й закуповувати необхідне обладнання:
"Для того, щоб енергетичні компанії мали можливість відновлювати мережі й системи, їм потрібні гроші для закупівлі обладнання, для закупівлі витратних матеріалів. А де вони візьмуть ці гроші, якщо вони в боргах, як у шовках?", - каже він.
Експерт застерігає, що без ухвалення рішень щодо погашення накопичених зобов’язань енергетичний сектор не зможе забезпечити стабільність та інвестиційну привабливість.
