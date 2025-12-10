Зеленський: Готовий до проведення президентських виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він готовий до проведення президентських виборів.

Як передає РБК-Україна, про це голова української держави сказав у коментарі La Repubblica.

Як пише видання, Зеленського запитали про вибори, коли він виходив із готелю в районі Паріолі, де президент зазвичай зупиняється під час візитів до Риму.

"Я готовий завжди", - підкреслив голова української держави.

Також він додав, що довіряє прем'єру Італії Джорджії Мелоні і розраховує, що вона допоможе Україні.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори.