Зеленський: Готовий до проведення президентських виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він готовий до проведення президентських виборів.
Як передає РБК-Україна, про це голова української держави сказав у коментарі La Repubblica.
Як пише видання, Зеленського запитали про вибори, коли він виходив із готелю в районі Паріолі, де президент зазвичай зупиняється під час візитів до Риму.
"Я готовий завжди", - підкреслив голова української держави.
Також він додав, що довіряє прем'єру Італії Джорджії Мелоні і розраховує, що вона допоможе Україні.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори.
