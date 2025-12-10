Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Готовий до проведення президентських виборів в Україні

124

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він готовий до проведення президентських виборів.

Як передає РБК-Україна, про це голова української держави сказав у коментарі La Repubblica.

Як пише видання, Зеленського запитали про вибори, коли він виходив із готелю в районі Паріолі, де президент зазвичай зупиняється під час візитів до Риму.

"Я готовий завжди", - підкреслив голова української держави.

Також він додав, що довіряє прем'єру Італії Джорджії Мелоні і розраховує, що вона допоможе Україні.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 10 декабря 2025
Вторник, 9 декабря 2025
Понедельник, 8 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023