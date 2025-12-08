Свириденко: В Україні почалися перші виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій громадян

В Україні вже почалися перші виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій громадян.

Про це Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко поінформувала у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Частина банків ще проводять виплату. Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людей. Оформити її (можна - ред.) через "Дію" або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня», - зазначила вона.

Свириденко нагадала, що ця програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, які виховуються в дитбудинках сімейного типу та прийомних сім’ях; діти ВПО, які отримують виплати на проживання; діти із малозабезпечених сімей; люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО тощо.

«Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом шести місяців після надходження коштів», - пояснила прем’єрка.

Урядовиця поінформувала, що детальніше про всі програми в межах Зимової підтримки для людей і бізнесу можна дізнатися на платформі zyma.gov.ua.