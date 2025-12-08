Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Свириденко: В Україні почалися перші виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій громадян

102

В Україні вже почалися перші виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій громадян.

Про це Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко поінформувала у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Частина банків ще проводять виплату. Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людей. Оформити її (можна - ред.) через "Дію" або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня», - зазначила вона.

Свириденко нагадала, що ця програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, які виховуються в дитбудинках сімейного типу та прийомних сім’ях; діти ВПО, які отримують виплати на проживання; діти із малозабезпечених сімей; люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО тощо.

«Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом шести місяців після надходження коштів», - пояснила прем’єрка.

Урядовиця поінформувала, що детальніше про всі програми в межах Зимової підтримки для людей і бізнесу можна дізнатися на платформі zyma.gov.ua.

Свириденко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 8 декабря 2025
Воскресенье, 7 декабря 2025
Суббота, 6 декабря 2025
Пятница, 5 декабря 2025
Четверг, 4 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023