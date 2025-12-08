У листопаді НБУ застосував заходи впливу до двох банків і двох небанківських фінансових установ

Національний банк у листопаді 2025 року застосував заходи впливу до двох банків і двох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу та валютного регулювання. Найбільший штраф - 18,5 млн грн отримав АБ “Південний”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ оштрафував такі банки і фінкомпанії:

АТ АБ "Південний"

1. Банк оштрафовано на 17,5 млн грн за неналежне виконання ключових вимог Закону про фінансовий моніторинг. Регулятор встановив, що Південний:

не застосовував ризик-орієнтований підхід у роботі з клієнтами;

проводив належну перевірку клієнтів формально та без дотримання вимог;

не здійснював посилені заходи перевірки щодо клієнтів із високим рівнем ризику;

несвоєчасно або не в повному обсязі надавав Нацбанку документи та інформацію, необхідні для нагляду.

2. Ще 1 млн грн банк має сплатити за порушення валютного законодавства. За даними НБУ, Південний:

неналежно виконував функції валютного нагляду;

не забезпечив повний аналіз документів щодо валютних операцій;

не врахував вимоги Положення № 8;

не виявив один із індикаторів валютних операцій, передбачений нормативами НБУ.

3. Нацбанк також виніс банку письмове застереження за:

відсутність належних внутрішніх документів та процедур у сфері фінмоніторингу;

невиконання розширених перевірок щодо політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб.

4. Ще одне застереження стосувалося валютної звітності. НБУ виявив, що банк подавав дані з помилками, порушивши вимоги законодавства та Правил № 140.

Банк "Львів"

Банк оштрафовано на 200 тис. грн за недотримання норм законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Регулятор встановив такі порушення:

банк із запізненням повідомляв спеціально уповноважений орган про порогові фінансові операції, які відповідають ознакам, визначеним законодавством;

установa неналежно виконувала обов’язок надавати НБУ повну та достовірну інформацію на офіційні запити, зокрема документи та копії, необхідні для здійснення нагляду за дотриманням вимог у сфері фінмоніторингу.

ТОВ "ФК "Фінако"

Нацбанк наклав штраф у розмірі 1,27 млн грн через системні порушення вимог законодавства з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Серед встановлених порушень:

компанія не забезпечила належну оцінку ризиків, пов’язаних зі своєю діяльністю, та не розробила внутрішні документи відповідно до вимог закону про ПВК/ФТ;

відповідальний працівник неналежно інформував керівництво про питання у сфері фінмоніторингу;

установа не подала вчасно електронний звіт за результатами внутрішньої перевірки, підписаний КЕП керівника;

компанія не виконала вимоги щодо відповідності відповідального працівника кваліфікаційним критеріям;

не застосовувала ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності;

подавала до НБУ звітність із порушенням порядку формування показників;

неналежно перевіряла клієнтів — не оновлювала дані, порушувала процедури верифікації клієнтів та їх представників;

не надавала Нацбанку повної та достовірної інформації на офіційні запити;

не подала в електронному вигляді актуальний перелік клієнтів, засвідчений КЕП;

не відмовилася від ділових відносин із клієнтом, який подав недостовірні дані;

порушила порядок повідомлення про зміну відповідального працівника СУО.

ФК "Атлана"

Національний банк наклав штраф у розмірі 595 тис. грн на ТОВ "ФК “Атлана" через низку порушень законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Регулятор виявив такі порушення: