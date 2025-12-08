У листопаді НБУ застосував заходи впливу до двох банків і двох небанківських фінансових установ

Національний банк у листопаді 2025 року застосував заходи впливу до двох банків і двох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу та валютного регулювання. Найбільший штраф - 18,5 млн грн отримав АБ “Південний”.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
НБУ оштрафував такі банки і фінкомпанії:
АТ АБ "Південний"
1. Банк оштрафовано на 17,5 млн грн за неналежне виконання ключових вимог Закону про фінансовий моніторинг. Регулятор встановив, що Південний:
- не застосовував ризик-орієнтований підхід у роботі з клієнтами;
- проводив належну перевірку клієнтів формально та без дотримання вимог;
- не здійснював посилені заходи перевірки щодо клієнтів із високим рівнем ризику;
- несвоєчасно або не в повному обсязі надавав Нацбанку документи та інформацію, необхідні для нагляду.
2. Ще 1 млн грн банк має сплатити за порушення валютного законодавства. За даними НБУ, Південний:
- неналежно виконував функції валютного нагляду;
- не забезпечив повний аналіз документів щодо валютних операцій;
- не врахував вимоги Положення № 8;
- не виявив один із індикаторів валютних операцій, передбачений нормативами НБУ.
3. Нацбанк також виніс банку письмове застереження за:
- відсутність належних внутрішніх документів та процедур у сфері фінмоніторингу;
- невиконання розширених перевірок щодо політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб.
4. Ще одне застереження стосувалося валютної звітності. НБУ виявив, що банк подавав дані з помилками, порушивши вимоги законодавства та Правил № 140.
Банк "Львів"
Банк оштрафовано на 200 тис. грн за недотримання норм законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Регулятор встановив такі порушення:
- банк із запізненням повідомляв спеціально уповноважений орган про порогові фінансові операції, які відповідають ознакам, визначеним законодавством;
- установa неналежно виконувала обов’язок надавати НБУ повну та достовірну інформацію на офіційні запити, зокрема документи та копії, необхідні для здійснення нагляду за дотриманням вимог у сфері фінмоніторингу.
ТОВ "ФК "Фінако"
Нацбанк наклав штраф у розмірі 1,27 млн грн через системні порушення вимог законодавства з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Серед встановлених порушень:
- компанія не забезпечила належну оцінку ризиків, пов’язаних зі своєю діяльністю, та не розробила внутрішні документи відповідно до вимог закону про ПВК/ФТ;
- відповідальний працівник неналежно інформував керівництво про питання у сфері фінмоніторингу;
- установа не подала вчасно електронний звіт за результатами внутрішньої перевірки, підписаний КЕП керівника;
- компанія не виконала вимоги щодо відповідності відповідального працівника кваліфікаційним критеріям;
- не застосовувала ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності;
- подавала до НБУ звітність із порушенням порядку формування показників;
- неналежно перевіряла клієнтів — не оновлювала дані, порушувала процедури верифікації клієнтів та їх представників;
- не надавала Нацбанку повної та достовірної інформації на офіційні запити;
- не подала в електронному вигляді актуальний перелік клієнтів, засвідчений КЕП;
- не відмовилася від ділових відносин із клієнтом, який подав недостовірні дані;
- порушила порядок повідомлення про зміну відповідального працівника СУО.
ФК "Атлана"
Національний банк наклав штраф у розмірі 595 тис. грн на ТОВ "ФК “Атлана" через низку порушень законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Регулятор виявив такі порушення:
- компанія не забезпечила належну оцінку ризиків і не розробила внутрішні документи з питань ПВК/ФТ відповідно до законодавства;
- відповідальний працівник неналежно інформував керівника установи щодо питань фінмоніторингу;
- установа порушувала вимоги щодо належної перевірки клієнтів — здійснювала верифікацію з порушенням установлених процедур та не актуалізувала дані, зокрема в разі зміни КБВ або документів клієнта;
- не подала вчасно електронний звіт за результатами внутрішньої перевірки, засвідчений КЕП керівника;
- не застосовувала ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності;
- не забезпечила відповідності відповідального працівника кваліфікаційним вимогам;
- подавала неповну інформацію або документи на запити НБУ, необхідні для нагляду у сфері ПВК/ФТ;
- звітність з питань ПВК/ФТ подавалася з порушенням порядку формування показників;
- компанія не надала на запит НБУ засвідчений КЕП актуальний перелік клієнтів.