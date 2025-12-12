ЦПД: росія зруйнувала або пошкодила в Україні 4358 освітніх та 2530 медичних закладів

За майже чотири роки повномасштабного вторгнення росія зруйнувала або пошкодила в Україні 4358 освітніх та 2530 медичних закладів, що суперечить словам російського диктатора путіна про те, що росія діє «хірургічним способом» на війні.

Про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає Укрінформ.

«путін заявив, що росія діє «хірургічним способом» на війні проти України, але насправді російська армія намагається завдати максимальної шкоди та вбити якомога більше українців. За майже чотири роки повномасштабного вторгнення росія цілеспрямовано завдала тисячі ударів по цивільних обʼєктах, унаслідок яких було зруйновано або пошкоджено 4358 освітніх та 2530 медичних закладів», - йдеться в повідомленні.