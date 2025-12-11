Bloomberg: Служба військової розвідки Данії охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці

Служба військової розвідки Данії (FE) у щорічному звіті, оприлюдненому у середу, вперше охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
У звіті данської розвідки йдеться, що США все більше надають пріоритет власним інтересам і "зараз використовують свою економічну та технологічну силу як інструмент влади, включно щодо союзників і партнерів".
"США використовують економічну силу, включаючи погрози високими тарифами, для нав'язування своєї волі і більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників", – йдеться там.
FE також вказує на все більший інтерес США до Гренландії в результаті посилення суперництва великих держав в Арктиці.
Водночас Служба військової розвідки Данії у звіті пише, що основними ризиками для національної безпеки, як і раніше, є росія та Китай.
