НБУ: У найближчі місяці інфляція в Україні продовжить знижуватися

Зростання вартості основних продуктів в Україні помітно сповільнилося: подешевшала пшениця, стабілізувались ціни на молоко та м’ясо, а тиск на ринок зменшився через новий урожай і зовнішню кон’юнктуру.

За оцінками НБУ, у найближчі місяці інфляція продовжить знижуватися, хоча й повільнішими темпами. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Річне подорожчання сирих продуктів харчування й надалі сповільнюється — до 9,6%. Падіння цін на овочі поглибилося, особливо на продукцію борщового набору, що пов’язано зі складнощами зі зберіганням значних урожаїв. Зростання цін на фрукти дещо втратило темп, хоча ситуація різниться залежно від виду.

Подорожчання борошна сповільнилося завдяки більшій частці продовольчої пшениці у врожаї, а молока - через слабкий внутрішній попит та зниження цін на світових ринках. Тривале зростання цін на свинину зупинилося завдяки збільшенню пропозиції з ЄС, а темпи подорожчання курятини знизилися на тлі здешевлення на зовнішніх ринках.

Базова інфляція продовжила знижуватися й у листопаді становила 9,3%. Уповільнилося подорожчання оброблених продуктів — до 14% у річному вимірі. Зокрема, менш помітно зростали ціни на частину молочної продукції, зокрема вершкове масло та сири.

Темпи підвищення вартості непродовольчих товарів також зменшилися — до 0,8%. Одяг і взуття продовжували дешевшати, а зростання цін на інші категорії товарів ставало дедалі повільнішим.

Знизилася й інфляція послуг - до 13,4%. Серед причин - послаблення тиску з боку ринку праці та сповільнення зростання реальних зарплат. Через це менш активно дорожчали страхові та фінансові послуги, оренда житла, управління багатоквартирними будинками, а також послуги кафе, закладів швидкого харчування й медичних амбулаторій.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін в Україні трохи сповільнилися - до 10,4% річних. Це відбулося насамперед через уповільнення подорожчання хліба, ліків і алкогольних напоїв, тоді як ціни на тютюнові вироби залишалися майже без змін.

Водночас інфляція палива прискорилася до 5,3% через подорожчання дизельного палива в листопаді, що пов’язано з ростом зовнішніх цін та ускладненням логістики.