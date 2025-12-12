Укренерго: Тривалий період сильних морозів може спричинити необхідність введення аварійних відключень світла по всій країні

Тривалий період сильних морозів може спричинити необхідність введення як аварійних, так і погодинних відключень світла по всій країні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в етері телемарафону.
За його словами, критичним для енергосистеми є щонайменше тиждень із температурами - 10 градусів і нижче, коли споживання електроенергії суттєво зросте. У такому режимі покрити потреби енергосистеми буде неможливо ані за рахунок імпорту, ані внутрішніх джерел генерації.
Зайченко зазначив, що в разі таких умов доведеться застосовувати графіки аварійних та погодинних відключень.
Водночас він підкреслив, що суттєвого погіршення ситуації порівняно з нинішньою не очікується, адже зі зростанням споживання збільшується навантаження й на ті ділянки мережі, які вже підпадають під графіки погодинних вимкнень.
"Більше ніж чотири черги навряд чи буде, якщо не станеться нових ударів по енергетичній інфраструктурі", - додав керівник "Укренерго".
