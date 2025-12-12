Мінекономіки: У листопаді зростання реального ВВП в Україні прискорилося

У листопаді зростання реального валового внутрішнього продукту в Україні прискорилося до 5,3% проти 2,3% у жовтні. Основними драйверами стали сільське господарство, внутрішня торгівля, будівництво та переробна промисловість.
Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в четвер, 11 грудня.
"Українська економіка продовжує зростати, незважаючи на перебої з енергопостачанням, спричинені масованими атаками по критичній інфраструктурі, бізнес надалі адаптується до складних умов. І при цьому Україна демонструє більш динамічне зростання, ніж РФ. Країна-агресорка має показник у 1,6% реального ВВП у жовтні, в той час як Україна у жовтні показала зростання у 2,3% і 5,3% у листопаді", - зазначив глава відомства Олексій Соболев.
У міністерстві зауважили, що економічне зростання підтримують програми з відновлення та розвитку бізнесу, профінансовані за рахунок міжнародної допомоги й спрямовані на активізацію вітчизняного виробництва.
Важливим чинником залишається й бюджетне фінансування реконструкції та ремонту пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла в межах програм єВідновлення та єОселя, а також закупівля вітчизняної продукції сектору ОПК.
Крім того, у виробничій структурі фіксуються позитивні зміни. Зокрема, збільшуються види діяльності з високою доданою вартістю. Частка машинобудування у структурі реалізації промисловості зросла до 9% проти 5,7% у 2021 році. Зростає завантаження виробничих потужностей у фармацевтичній промисловості, деревообробці, виробництві меблів, харчовій та текстильній галузях.
