Зеленський: Україна може провести вибори, але їх умовою має бути припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може провести вибори, але їх умовою має бути припинення вогню, щонайменше на період виборчого процесу та голосування.
"Ми готові працювати з президентом Трампом у будь-якому форматі. І якщо Президент Трамп більше говорить про вибори в Україні, я хочу сказати це абсолютно відкрито – ми можемо спробувати провести вибори", - заявив Зеленський у зверненні до учасників засідання Коаліції охочих у четвер, що опубліковане на сайті Офісу президента.
"Але для того, щоб вибори були можливими, має бути забезпечений безпековий компонент. І саме Америка може допомогти із цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню – щонайменше на період виборчого процесу та голосування", - наголосив Зеленський.
За його словами, "це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього".
