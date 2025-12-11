Польське оборонне підприємство планує збільшити продажі зброї, яка успішно пройшла випробування в Україні

Найбільший польський оборонний холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) планує значно збільшити продажі європейським союзникам та посилити співпрацю з ключовими гравцями галузі, такими як Rheinmetall AG, Thales SA та BAE Systems Plc.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Генеральний директор PGZ Адам Лешкевич повідомив, що державна компанія має намір розширити портфель іноземних контрактів, зокрема на постачання переносних систем ППО та гаубиць, які успішно пройшли бойові випробування в Україні.

Прагнення до експансії відбувається на тлі того, як Європейський Союз розблоковує фінансування у розмірі 150 мільярдів євро ($175 млрд) для відновлення своєї оборонної промисловості на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Лешкевич підкреслив, що програма озброєнь ЄС (SAFE) "рішуче надає перевагу" загальноєвропейській співпраці.

Така структура допоможе PGZ отримати ноу-хау та брати участь у нових транскордонних проєктах, оскільки раніше "співпраця між європейськими оборонними компаніями була відсутня протягом багатьох років".

Крім того, PGZ бачить можливості для продажу спорядження подвійного призначення приватному сектору.

PGZ, що об'єднує 70 фірм і налічує 22 000 співробітників, прагне посилити свій міжнародний авторитет, особливо з огляду на те, що Польща стане найбільшим бенефіціаром програми SAFE.

Фінансові результати компанії вже демонструють значний ріст: минулого року продажі зросли на 36% до 13,9 мільярда злотих ($3,8 млрд), а чистий прибуток підскочив на 92%.

За словами Лешкевича, стратегічна мета PGZ — досягти, щоб третина всіх доходів надходила від експорту та продукції подвійного використання, тоді як наразі ці категорії становлять менше 20%.

Компанія вже співпрацює з BAE Systems щодо боєприпасів та Rheinmetall щодо бронетехніки.