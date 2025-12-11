Міненерго: Міжнародна підтримка є критично важливою для забезпечення стійкості України протягом опалювального сезону

Постійна міжнародна підтримка є критично важливою для забезпечення стійкості України протягом всього опалювального сезону. На сьогодні країні вже вдалося залучити майже 1,3 мільярда євро, причому Норвегія надала 127 мільйонів євро з цієї суми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство енергетики.

У відомстві зазначили, що заступник міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч із радницею-посланницею Посольства Норвегії в Україні Крістін Енстад.

Під час зустрічі сторони обговорили поточний прогрес у співпраці між країнами у енергетичній сфері, а також окреслили пріоритетні напрямки для подальшого зміцнення енергетичної безпеки України в умовах постійних атак росії.

"Співпраця з Норвегією наразі здійснюється у декількох напрямах й Україна зацікавлена в їх посиленні – зокрема, це закупівля додаткових обсягів природного газу, постачання енергетичного обладнання для швидкого відновлення та формування стратегічних резервів, а також будівництво обʼєктів розподіленої генерації", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Норвегія вже спрямувала понад 77 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти використовуються для реалізації проєктів розподіленої генерації на місцях та придбання необхідного газоперекачувального обладнання.