Міненерго: Міжнародна підтримка є критично важливою для забезпечення стійкості України протягом опалювального сезону

Постійна міжнародна підтримка є критично важливою для забезпечення стійкості України протягом всього опалювального сезону. На сьогодні країні вже вдалося залучити майже 1,3 мільярда євро, причому Норвегія надала 127 мільйонів євро з цієї суми.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство енергетики.
У відомстві зазначили, що заступник міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч із радницею-посланницею Посольства Норвегії в Україні Крістін Енстад.
Під час зустрічі сторони обговорили поточний прогрес у співпраці між країнами у енергетичній сфері, а також окреслили пріоритетні напрямки для подальшого зміцнення енергетичної безпеки України в умовах постійних атак росії.
"Співпраця з Норвегією наразі здійснюється у декількох напрямах й Україна зацікавлена в їх посиленні – зокрема, це закупівля додаткових обсягів природного газу, постачання енергетичного обладнання для швидкого відновлення та формування стратегічних резервів, а також будівництво обʼєктів розподіленої генерації", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Норвегія вже спрямувала понад 77 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти використовуються для реалізації проєктів розподіленої генерації на місцях та придбання необхідного газоперекачувального обладнання.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023