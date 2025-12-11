Войти

Стармер, Макрон, Мерц і Трамп згодні з тим, що зараз настав критичний момент для України та її народу

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та США згодні, що зараз настав критичний момент для України та безпеки євроатлантичного регіону.

Як пишуть Українські новини, про це видання "Суспільне" повідомило з посиланням на власні джерела в Єлисейському палаці.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели сьогодні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили процес врегулювання російсько-української війни.

Неназваний співрозмовник розповів "Суспільному", що лідери обговорили останні події в рамках посередництва США в переговорах між Україною і країною-агресором росією.

Стармер, Макрон, Мерц і Трамп згодні з тим, що зараз настав критичний момент для України та її народу, а також для безпеки євроатлантичного регіону.

В Єлисейському палаці додали, що робота над узгодженням позицій триває. Очікується, що вона триватиме ще кілька днів.

