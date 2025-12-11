Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та США згодні, що зараз настав критичний момент для України та безпеки євроатлантичного регіону.

Як пишуть Українські новини, про це видання "Суспільне" повідомило з посиланням на власні джерела в Єлисейському палаці.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели сьогодні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили процес врегулювання російсько-української війни.

Неназваний співрозмовник розповів "Суспільному", що лідери обговорили останні події в рамках посередництва США в переговорах між Україною і країною-агресором росією.

Стармер, Макрон, Мерц і Трамп згодні з тим, що зараз настав критичний момент для України та її народу, а також для безпеки євроатлантичного регіону.

В Єлисейському палаці додали, що робота над узгодженням позицій триває. Очікується, що вона триватиме ще кілька днів.