Зеленський: США вважають, що повне припинення вогню можливе лише після підписання мирної угоди

За результатами переговорів із росією США вважають, що повне припинення вогню можливе лише після підписання мирної угоди. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 11 грудня.
Володимир Зеленський вважає очевидним, що росіяни не підуть без угоди на припинення вогню. А Україна має незмінну позицію: закінчення обстрілів і боїв необхідно.
“Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант сізфаєру – це підписання рамкової угоди”, – сказав він.
Туреччина працювала над тим, аби Україна і Росія встановили енергетичне перемир’я. Зеленський погодився підтримати цю ідею.
