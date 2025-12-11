WGC: Зростання цін на золото призводить до збільшення незаконного видобутку

Світовий ринок золота зіткнувся із серйозною проблемою: зростання цін на дорогоцінний метал призводить до стрімкого збільшення неформального та нерегульованого, а часто й незаконного, видобутку, який має руйнівні наслідки для екології та сприяє зростанню організованої злочинності.

Про це повідомила Всесвітня золота рада (WGC), закликаючи до створення офіційних центрів переробки для легалізації цього сектора, пише УНН.

За словами головного фінансового директора WGC Террі Хейманна, дрібномасштабний видобуток золота, імовірно, зріс приблизно до 30% світового обсягу поставок. У багатьох багатих на золото країнах, як-от Гана, сільське населення активно переходить від фермерства до такого дрібномасштабного видобутку.

"Люди змінюють спосіб життя, і це безпосередньо пов’язано з ціною на золото", – підкреслив Хейманн, назвавши ситуацію "тривожною".

Нерегульована діяльність гірників спричиняє значне забруднення ртуттю та забезпечує кримінальні угруповання новим джерелом доходу. Хоча у звіті Світового банку за 2021 рік було використано більш консервативну оцінку в 20% світових поставок, Хейманн вважає її застарілою. Загальні запаси золота у 2024 році, за даними WGC, становили 3591,29 тонни, що за поточними цінами коштує понад 480 мільярдів доларів.

Як розв'язання проблеми Хейманн рекомендує будівництво офіційних об'єктів, наприклад, заводу Veta Dorada компанії Dynacor Group у Перу. На таких підприємствах кустарі-гірники могли б переробляти свою руду, мінімізуючи забруднення навколишнього середовища та отримуючи доступ до офіційного ринку.