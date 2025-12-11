Alphadefense: Індія відмовилася купувати у росії ударні дрони "Герань"

Країна-агресор росія пропонувала Індії закупити у неї ударні безпілотники "Герань" (російський аналог іранського Shahed-136). У Нью-Делі відповіли, що не зацікавлені в постачаннях.
Про це індійське видання Alphadefense повідомило з посиланням на власні джерела в Міністерстві оборони Індії.
За інформацією видання, пропозиція про постачання прозвучала під час недавнього візиту російського диктатора володимира путіна до Індії. Чиновникам було запропоновано закупити модифікацію БПЛА "Герань", адаптовану до потреб індійської армії.
На тлі візиту путіна російські ЗМІ почали активно просувати цю тему через скоординовані статті та пости в соціальних мережах. Метою публікацій було сформувати позитивне ставлення до російського безпілотника в індійських військових колах. Після цього в мережі з’явилося безліч повідомлень про пропозицію щодо постачання БПЛА.
Alphadefense звернулося до представників Міноборони Індії за роз’ясненнями. Неназвані високопоставлені чиновники розповіли, що Нью-Делі не зацікавлений в імпорті російських безпілотників.
"Чиновники підкреслили, що при необхідності вітчизняна промисловість може розробити порівнянні платформи. Вони також підкреслили, що Індія віддає перевагу суверенному контролю над виробництвом стратегічних автономних систем", — пише видання.
Кілька індійських державних та приватних компаній вже займаються розробкою відповідних БПЛА. Програми, над якими ведеться робота, включають в себе корпуси з низькою помітністю, подвійну резервну авіоніку та посилені канали зв’язку. У Міноборони Індії очікують, що розробники зможуть надати чудові вітчизняні альтернативи.
