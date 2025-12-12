Ющенко буде пожиттєво отримувати президентську зарплату та ще низку преференцій, - ЗМІ

Колишній президент України Віктор Ющенко буде пожиттєво отримувати президентську зарплату та ще низку преференцій, на кшталт, автотранспорту, персональних водіїв тощо. Це стало можливо завдяки указу президента України "Про забезпечення, обслуговування та охорону В. Ющенка", підписаного Віктором Януковичем. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами (ДУС) на запит Українських Новин.
Так, зазначається, що ДУС здійснює виплату довічного грошового утримання Віктору Ющенку в розмірі місячного фонду оплати праці Президента України, а саме – 28 тисяч гривень.
Також з державного бюджету оплачується робота двох осіб, які "забезпечують діяльність президента". Крім того, ДО "Автобаза Державного управління справами" забезпечує транспортне обслуговування колишнього президента, надаючи Віктору Ющенку два автомобілі та чотири працівники, які обслуговують дані автомобілі (водії).
Цікаво, що додаткові умови для колишнього президента стали можливими завдяки іншому колишньому президенту України Віктору Януковичу, який 12 березня 2010 року підписав Указ "Про забезпечення, обслуговування та охорону В. Ющенка", який наразі продовжує бути чинним.
Також, згідно з інформацією отриманою на запит Українських Новин від Управління Державної охорони України, Віктор Ющенко, як і його колеги Петро Порошенко та Леонід Кучма мають державну охорону, яка довічно надає їм відповідні послуги коштом державного бюджету не лише в Україні, а й за її межами.
