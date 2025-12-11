Войти

Аналітики: У листопаді 2025 року імпорт електроенергії в Україну зріс на понад 17%

У листопаді 2025 року імпорт електроенергії в Україну зріс на 17,2% порівняно з попереднім місяцем - до 414,7 тис. МВт*год, встановивши рекорд з початку року, тоді як експорт скоротився на 94,2%.

Про це повідомив аналітичний центр DIXI Group з посиланням на дані Energy Map.

У центрі відзначили, що щоденні коливання імпорту тісно корелюють з ударами рф по енергетичній інфраструктурі.

"Пікові обсяги імпорту фіксуються переважно на наступний або через один день після масованих атак, коли знижується обсяг доступної генерації і зростає дефіцит потужності", - зазначили у повідомленні.

Так, після атаки 30 жовтня імпорт виріс 1 листопада до 23,6 тис. МВт*год, що на 86,3% більше ніж день тому. Аналогічна картина спостерігалася після ударів 8 та 19 листопада, а також після атак 25 та 29 листопада.

Минулого місяця найбільше зростання імпорту забезпечила Словаччина – обсяги збільшилися у 10,3 раза. Постачання з Молдови зросли удвічі, з Угорщини – на 2,5%. Водночас імпорт з Румунії та Польщі скоротився – на 7,6% і 22,9% відповідно.

Порівняно з аналогічним місяцем минулого року (162,4 тис. МВт*год) у листопаді 2025-го імпорт зріс у 2,6 раза.

Своєю чергою, Україна зменшила експорт електроенергії на 94,2% – до 5,3 тис. МВт*год, що є найменшим місячним показником з вересня 2024-го. У жовтні цього року експорт становив 90,8 тис. МВт*год, у листопаді минулого року – 41,9 тис. МВт*год.

Експорт електроенергії у листопаді здійснювався лише до 10 числа, тоді як з 11 листопада повністю припинився.

