Мінекономіки: У 2025 році затвердили 538 грантів на суму майже 2,9 млрд грн

Мінекономіки затвердило 157 нових заявок на участь у програмі "Гранти для переробних підприємств" на 875,9 млн грн, які були подані в останню у 2025 році хвилю приймання. Про це повідомила пресслужба уряду.

"Це найбільший обсяг погоджених заявок у межах однієї хвилі за час роботи програми", – розповів заступник міністра Андрій Телюпа.

Підприємства мають виконати умову про співфінансування і внести свою частку.

Загалом з початку 2025 року Мінекономіки вже затвердило 538 грантів на суму майже 2,9 млрд грн, що на 41% більше, ніж минулого року.

Гранти отримали виробники меблів, ліфтів, устаткування для добувної промисловості, виробів з металу та гуми, БпЛА, харчової та друкарської продукції, будівельних матеріалів, одягу та інших товарів.

За умовами програми, 15 грантів на 106,8 млн грн фінансуватиме Мінекономіки, а решту заявок скерують на опрацювання Держслужби зайнятості.