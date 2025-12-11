Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Мінекономіки: У 2025 році затвердили 538 грантів на суму майже 2,9 млрд грн

99

Мінекономіки затвердило 157 нових заявок на участь у програмі "Гранти для переробних підприємств" на 875,9 млн грн, які були подані в останню у 2025 році хвилю приймання. Про це повідомила пресслужба уряду.

"Це найбільший обсяг погоджених заявок у межах однієї хвилі за час роботи програми", – розповів заступник міністра Андрій Телюпа.

Підприємства мають виконати умову про співфінансування і внести свою частку.

Загалом з початку 2025 року Мінекономіки вже затвердило 538 грантів на суму майже 2,9 млрд грн, що на 41% більше, ніж минулого року.

Гранти отримали виробники меблів, ліфтів, устаткування для добувної промисловості, виробів з металу та гуми, БпЛА, харчової та друкарської продукції, будівельних матеріалів, одягу та інших товарів.

За умовами програми, 15 грантів на 106,8 млн грн фінансуватиме Мінекономіки, а решту заявок скерують на опрацювання Держслужби зайнятості.

гранти
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 11 декабря 2025
Среда, 10 декабря 2025
Вторник, 9 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023