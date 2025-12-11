Свириденко: Затвердили порядок реалізації державної програми "Скринінг здоров’я 40+"

Кабінет Міністрів України затвердив порядок реалізації державної програми "Скринінг здоров’я 40+", спрямованої на раннє виявлення найпоширеніших захворювань серед українців.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, ініціатива допоможе своєчасно виявляти хвороби, які найбільше впливають на тривалість і якість життя громадян, зокрема:

серцево-судинні захворювання;

цукровий діабет ІІ типу;

проблеми ментального здоров’я.

"Це проста дія, яка дозволить не пропустити важливе", – зазначила Юлія Свириденко.

Програма стартує 1 січня 2026 року. Кожен українець і кожна українка віком від 40 років отримає персональне запрошення в застосунку "Дія" — воно з’явиться на 30-й день після дня народження.

Після прийняття запрошення на Дія.Картку буде автоматично зараховано 2000 грн, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоров’я.

Для тих, хто не користується "Дією", буде доступний альтернативний шлях участі у програмі – через банки або ЦНАПи.

Скринінг можна буде пройти у державних, комунальних або приватних медичних закладах, які відповідатимуть вимогам Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України.

Перелік таких закладів МОЗ оприлюднить пізніше.

У Державному бюджеті на 2026 рік на реалізацію програми передбачено 10 мільярдів гривень.

Юлія Свириденко подякувала командам МОЗ, НСЗУ, Мінцифри та партнерам за спільну роботу.