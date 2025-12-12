Президент Фінляндії: До складу коаліції рішучих входить вже 34 країни

Європейські лідери почали ділитися деталями про онлайн-зустріч "коаліції рішучих", яка відбулась увечері 11 грудня.
Як повідомляє "Європейська правда", лідери країн-учасниць почали публікувати дописи у своїх соцмережах.
Президент Фінляндії Александер Стубб розповів, що брав участь у зустрічі коаліції поруч з нідерландським прем’єром Діком Схоофом, оскільки якраз перебуває у Гаазі з візитом. З його заяви випливає, що до складу коаліції входить вже 34 країни.
"Ми отримали останню інформацію про ситуацію від Володимира Зеленського та обговорили наступні кроки на шляху до миру. Ця група з 34 країн підтримувала Україну упродовж цієї війни та продожує підтримувати зараз, на цьому ключовому етапі", – написав Стубб.
Схооф у своєму дописі зазначив, що лідери коаліції обговорювали останні зрушення у переговорах про потенційну мирну угоду. Він підкреслив, що Європі потрібно прискорити та наростити спільну підтримку України та структурувати її у розрахунку на довгострокову перспективу.
"Щоб досягнути сталого миру, не може бути рішень про Україну без України. І дуже важливо, щоб НАТО і Європа були тісно залучені у процес та вирішували у тих питаннях, що стосується нас – зокрема про гарантії безпеки, санкції, заморожені активи", – наголосив прем’єр Нідерландів.
Він додав, що рано чи пізно росія має бути притягнена до відповідальності за свої воєнні злочини в Україні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023