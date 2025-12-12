Білий дім: Президент Трамп надзвичайно розчарований Україною та росією

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни", але США можуть направити свого представника на переговори вже цими вихідними, "якщо є реальний шанс на підписання мирної угоди", передає УНН із посиланням на AP.
Лівітт сказала, що переговори тривають, і США можуть направити свого представника на ці переговори вже цими вихідними, "якщо є реальний шанс на підписання мирної угоди".
Але вона додала, що "все ще невідомо, чи можна досягти справжнього миру".
Трамп вступив на посаду в січні, припускаючи, що він може швидко вирішити війну росії в Україні, але місяцями гірко скаржився на відсутність прогресу. Лівітт сказав, що президент "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни".
"І йому набридли зустрічі лише заради зустрічі", — сказав Лівітт. "Він більше не хоче розмов. Він хоче дій".
