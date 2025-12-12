Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Мінцифри

Рахункова палата України розпочала фінансовий аудит Міністерства цифрової трансформації. Перевірка охоплює консолідовану фінансову та бюджетну звітність за 2025 рік і покликана оцінити достовірність відображення використання державних ресурсів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.
Аудит є важливим кроком у розвитку відкритої, сучасної та безпечної цифрової держави. Під час перевірки оцінюватиметься, чи забезпечило Міністерство цифрової трансформації повне та достовірне відображення фактичного використання державних ресурсів.
Зокрема, аудитори:
До здійснення контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки. Відповідальний за проведення аудиту член Рахункової палати Геннадій Пліс.
Звіт за результатами аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у червні 2026 року.
