Фіцо: Категорично не підтримую ініціативу Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що категорично не підтримуватиме ініціативу Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, якщо ці кошти планують спрямувати на оборонні потреби.
Про це він заявив під час виступу у парламенті, запис якого політик оприлюднив в X.
Фіцо повідомив, що вже надіслав офіційного листа новому президенту Європейської ради Антоніу Кошті, попередивши, що на найближчому саміті ЄС заблокує будь-які рішення, пов'язані з фінансуванням українського військового сектору у 2026-2027 роках.
"Моя позиція щодо війни в Україні чітка. Цей конфлікт не має військового розв'язання. Стратегія ЄС хибна та неефективна, а продовження бойових дій - це лише безглузді втрати, які не покращують позицію України на випадок переговорів", - сказав він.
"Я за жодних умов не підтримаю жодної ініціативи з фінансування військових потреб України за участі Словацької Республіки. Але я поважаю право інших країн ЄС ухвалювати власні рішення", - додав він.
Фіцо пояснив, що його категорична відмова зумовлена тим, що він дотримується "мирної політики", яка, за його словами, несумісна з виділенням "десятків мільярдів євро на війну".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023