Фіцо: Категорично не підтримую ініціативу Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що категорично не підтримуватиме ініціативу Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, якщо ці кошти планують спрямувати на оборонні потреби.

Про це він заявив під час виступу у парламенті, запис якого політик оприлюднив в X.

Фіцо повідомив, що вже надіслав офіційного листа новому президенту Європейської ради Антоніу Кошті, попередивши, що на найближчому саміті ЄС заблокує будь-які рішення, пов'язані з фінансуванням українського військового сектору у 2026-2027 роках.

"Моя позиція щодо війни в Україні чітка. Цей конфлікт не має військового розв'язання. Стратегія ЄС хибна та неефективна, а продовження бойових дій - це лише безглузді втрати, які не покращують позицію України на випадок переговорів", - сказав він.

"Я за жодних умов не підтримаю жодної ініціативи з фінансування військових потреб України за участі Словацької Республіки. Але я поважаю право інших країн ЄС ухвалювати власні рішення", - додав він.

Фіцо пояснив, що його категорична відмова зумовлена тим, що він дотримується "мирної політики", яка, за його словами, несумісна з виділенням "десятків мільярдів євро на війну".