Мерц: Ми хочемо прискорити вступ України до Європейського Союзу

Німеччина виступає за прискорення вступу України до Європейського Союзу та працює над цим із партнерами у Брюсселі.

Про це заявив федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільного з Президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо прискорити вступ України до Європейського Союзу. Ми хочемо пришвидшення, і заради цього працюємо в Брюсселі", - сказав Мерц.

Він зазначив, що під час переговорів у Києві з Президентом України також обговорювали європейську перспективу України.

Канцлер додав, що Україна працює над реформами у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

"Я дуже вітаю те, що Президент ще раз запевнив нас у цьому. Адже ці реформи важливі для виплати подальшої фінансової допомоги. Уряд і парламент несуть тут спільну особливу відповідальність", - заявив Мерц.

Водночас канцлер повідомив, що під час подальших переговорів із Зеленським планує детальніше обговорити свою раніше висловлену пропозицію щодо асоційованого членства України.