Мерц: Ми хочемо прискорити вступ України до Європейського Союзу

Німеччина виступає за прискорення вступу України до Європейського Союзу та працює над цим із партнерами у Брюсселі.
Про це заявив федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільного з Президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми хочемо прискорити вступ України до Європейського Союзу. Ми хочемо пришвидшення, і заради цього працюємо в Брюсселі", - сказав Мерц.
Він зазначив, що під час переговорів у Києві з Президентом України також обговорювали європейську перспективу України.
Канцлер додав, що Україна працює над реформами у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.
"Я дуже вітаю те, що Президент ще раз запевнив нас у цьому. Адже ці реформи важливі для виплати подальшої фінансової допомоги. Уряд і парламент несуть тут спільну особливу відповідальність", - заявив Мерц.
Водночас канцлер повідомив, що під час подальших переговорів із Зеленським планує детальніше обговорити свою раніше висловлену пропозицію щодо асоційованого членства України.
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