Пендзин прогнозує падіння ціни на деякі сезонні овочі

Зниження цін на сезонні овочі, зокрема, помідори, огірки та моркву, очікується на початку або в середині червня. Ціни можуть впасти приблизно на 20-30%.

Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин.

«Я думаю (сезонні овочі почнуть дешевшати – ред.) десь в середині червня, тому що холодна весна. У кращому випадку на початку червня, а в песимістичному прогнозі в середині червня, коли з відкритого ґрунту почнуть надходити на наші полиці овочі з нашої місцини», - розповів Пендзин.

Він зазначив, що сезонні овочі можуть подешевшати приблизно на 20-30%.

«Ми очікуємо зменшення вартості десь на 20-30%», - сказав Пендзин.

Нагадаємо, споживчі ціни, як очікується, знизяться за підсумками першого півріччя, і інфляція на кінець року прогнозується на рівні 14,8%.