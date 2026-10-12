Євродепутатка: Європа більше не може покладатися на США як на надійного партнера

Голова комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що Європа більше не може покладатися на США як на надійного партнера. Причиною вона назвала політику президента Дональда Трампа, який, на її думку, послаблює Захід та фактично підтримує Володимира Путіна своїми нападками на Володимира Зеленського.

Про це євродепутатка написала в соцмережі X, пише УНН.

Німецька політикиня різко відреагувала на заклики Трампа до відставки Президента України. Вона наголосила, що питання українського керівництва мають вирішувати виключно громадяни України на демократичних виборах.

«Якщо Трамп закликає Зеленського піти у відставку, він однозначно стає на бік вбивці. Про керівництво Україною вирішують виключно українці та українки на вільних виборах, а не Білий дім і тим більше не Кремль», – заявила Штрак-Циммерманн.

За словами очільниці оборонного комітету Європарламенту, російський диктатор Володимир Путін має постати перед міжнародним правосуддям у Гаазі, тоді як постраждалі від російської агресії повинні отримати необхідну підтримку.

Штрак-Циммерманн також звинуватила американського президента в підриві єдності західних союзників та атаках на демократичні інститути.

«Своїми черговими нападками на союзників та демократичні інститути Трамп послаблює Захід і завдає шкоди демократії. Так вважають і багато американців. Тому Європа має непохитно дотримуватися чіткого курсу та підтримувати Україну, адже на США наразі покладатися не можна», – наголосила євродепутатка.

На її переконання, європейські держави повинні зберігати послідовну позицію щодо підтримки України незалежно від політичних рішень адміністрації Трампа.