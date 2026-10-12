Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати Атлантичний або Тихий океан. Серед можливих назв він згадав "Океан Трампа" та "Океан Америк". Американський лідер також заявив, що країні потрібна "велика річка".
Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на виступ Трампа на передвиборчому мітингу в Кларксвіллі, штат Теннессі, у суботу, 10 жовтня.
За словами президента, після попередніх рішень щодо перейменування Мексиканської затоки та озера Онтаріо настав час змінити назви інших географічних об'єктів.
"У нас уже є затока. У нас є прекрасне озеро. А тепер хтось сказав: вам потрібна річка. Нам потрібна річка. Нам потрібен океан", — сказав Трамп.
Президент США запропонував два варіанти нової назви — "Океан Трампа" або "Океан Америк". При цьому він не уточнив, який саме океан хотів би перейменувати — Атлантичний чи Тихий.
Як пише The Washington Post, слова Трампа про можливе перейменування викликали сміх та оплески серед учасників мітингу.
"Думаю, перш ніж я піду, у нас має з'явитися власний океан. І нам потрібна велика річка", — заявив американський президент.
Яку саме річку він пропонує перейменувати та чи планує офіційно розпочати процедуру зміни географічних назв, Трамп не пояснив.
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