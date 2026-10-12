NAUDI: Втрата працівників ОПК може призвести до зриву виробництва

Міністерство економіки та довкілля, за даними представників оборонної галузі, пропонує скоротити максимальну квоту бронювання працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі 100% до 85%. Виробники виступили проти змін, попереджаючи про ризик втрати дефіцитних фахівців і зупинки окремих виробництв.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяви представників оборонної галузі.

Виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко заявив, що відповідний проєкт постанови вже направили до Міністерства оборони на погодження. Документ нібито передбачає квоту "не більше 85%" для підприємств ОПК, які Міноборони визначило критично важливими.

Представники галузі також обурені тим, що можливі зміни не обговорювалися з виробниками заздалегідь.

За словами директора з розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського, скорочення квоти означатиме, що компаніям доведеться самостійно визначати 15% працівників, які втратять бронювання. Йдеться, зокрема, про інженерів, технологів та фахівців зі складання.

В Українській Раді зброярів оцінюють частку працівників ОПК не більш ніж у 10% від загальної кількості заброньованих у країні та закликають Мінекономіки пояснити розрахунки, на яких базується запропонований ліміт.

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) також виступила проти зниження квоти та закликала відкликати проєкт постанови. В асоціації попереджають, що втрата працівників може призвести до зриву виробництва, розробки озброєння та виконання чинних оборонних контрактів.

За даними NAUDI, українські підприємства ОПК щороку постачають Силам оборони озброєння та техніки більш ніж на $10 млрд.

Бронювання залишається одним із ключових інструментів залучення кадрів для оборонних підприємств. За даними Work.ua, у 2026 році його пропонують у дев'яти з десяти вакансій компаній ОПК, тоді як загалом на ринку праці – не більш ніж у 12% вакансій.