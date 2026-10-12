Сибіга візьме особисту участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС

Сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Люксембург, де візьме особисту участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу на зародження глави дипломатії ЄС Каї Каллас.
Про це повідомили у МЗС.
Міністр поінформує європейських колег про ескалацію російського терору, яка призвела до великої кількості цивільних жертв, першочергові потреби українських воїнів та динаміку мирних зусиль.
Ключовими темами засідання будуть посилення тиску на Росію, розвиток оборонної співпраці та просування переговорів про вступ України в ЄС.
Сибіга говоритиме про потребу посилення санкцій, повного використання знерухомлених активів, захисту українського неба, розблокування українського продовольчого експорту, зміцнення енергетичної стійкості та відкриття переговорних кластерів.
Окрім того, на полях заходу дипломат проведе низку окремих двосторонніх переговорів із європейськими колегами. Програма візиту також передбачає зустрічі з високопосадовцями Люксембургу.
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