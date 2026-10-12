ISW: Путін у розмові з Трампом поклав на Україну провину за відсутність прогресу в мирних переговорах

Російський диктатор Володимир Путін використав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб безпідставно покласти на Україну провину за відсутність прогресу в мирних переговорах.

Як інформує «Главком», про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наголошуючи, що при цьому сама Росія, як і раніше, не бажає вести змістовні переговори чи йти на будь-які поступки заради припинення війни в Україні.

Так, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін сказав Трампу, нібито Україна завдала ударів по російській виборчій інфраструктурі під час виборів до Держдуми РФ у вересні 2026 року, і це «зірвало можливість» «негайного» відновлення мирних переговорів. Таким чином Кремль намагається представити Україну стороною, відповідальною за зрив переговорного процесу.

«Насправді немає жодних доказів того, що Україна завдавала ударів по російській виборчій інфраструктурі під час виборів до Держдуми у вересні 2026 року, а твердження російської сторони про спроби таких атак залишаються безпідставними», – підкреслюють в ISW.

При цьому під час розмови Путін наголосив, що рішучість Росії досягти всіх своїх військових цілей і завдань – які фактично рівнозначні повній капітуляції України та Заходу – залишається незмінною.

Аналітики вказують, що Москва наполегливо намагається представити Україну як сторону, яка не бажає йти назустріч у питаннях миру, хоча сама Росія не запропонувала жодних поступок і відхилила численні компромісні варіанти, запропоновані США та Україною.

«Підтвердження Путіним 9 жовтня незмінності військових цілей Росії свідчить про те, що Кремль, як і раніше, не готовий прийняти будь-які компромісні мирні пропозиції, якщо вони не передбачають виконання максималістських вимог Росії щодо повної капітуляції України», – ідеться у звіті.