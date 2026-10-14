СЗРУ: Росія готується до тривалого протистояння із Заходом

Росія розглядає можливість воєнного конфлікту з країнами Європи в перспективі до 2045 року. Москва готує сценарії бойових дій проти Польщі, держав Балтії та Північної Європи. Водночас Кремль може спробувати спровокувати обмежену кризу на кордонах НАТО, щоб перевірити здатність Альянсу захищати своїх членів.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За оцінкою української розвідки, Росія готується до тривалого протистояння із Заходом. Її нинішня стратегія передбачає послаблення європейської єдності та підрив довіри до системи колективної безпеки НАТО.

Одним із можливих сценаріїв у СЗРУ називають створення "контрольованої кризи" поблизу східних кордонів Альянсу. Найвразливішими для таких дій Москва вважає країни Балтії.

Російське керівництво може розраховувати на те, що раптова ескалація змусить держави НАТО терміново домовлятися про спільну відповідь, не маючи достатньої інформації про наміри противника.

"Сценарій може передбачати створення ситуації, у якій Альянс буде змушений ухвалювати рішення в умовах невизначеності та обмеженого часу", — пояснили у СЗРУ.

При цьому, за оцінкою розвідки, Кремль не обов'язково прагнутиме перемогти НАТО у відкритому воєнному зіткненні. Йому достатньо продемонструвати, що союзники не можуть оперативно домовитися про спільні дії або надати допомогу державі, яка опинилася під загрозою.

Такий розвиток подій Москва може використати для дискредитації Альянсу та посилення суперечностей між європейськими країнами.

За інформацією СЗРУ, на території європейських держав перебувають майже 400 співробітників російських спецслужб.

Вони проводять операції, які не повинні перетнути межу, після якої НАТО може вдатися до колективної відповіді.

Серед методів, які використовує Росія, українська розвідка називає:

диверсії та кібератаки;

поширення дезінформації;

операції впливу на європейське суспільство;

шпигунство;

появу невідомих безпілотників.

У такий спосіб Москва намагається послаблювати європейські держави, не вступаючи з ними у пряме воєнне протистояння.

Результати опитувань Європейської ради з міжнародних відносин свідчать, що російське суспільство допускає подальшу конфронтацію із західними державами.

Серед головних "недружніх країн" опитані громадяни РФ називають Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу, Фінляндію та держави Балтії.

Водночас 61% респондентів заявили про підтримку переговорів. Однак 59% опитаних вважають, що в разі провалу дипломатичних домовленостей Росія має діяти агресивніше.

У СЗРУ звертають увагу на ці настрої в контексті підготовки Кремля до багаторічного протистояння із Заходом.