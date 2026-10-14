Рада прийняла за основу законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість для бізнесу.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Законопроєкт розроблено на виконання міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Його ухвалення є однією з ключових умов для отримання макрофінансової допомоги. Мета змін полягає у спрощенні податкових процедур, розвитку електронної взаємодії між платниками й контролюючими органами та вдосконаленні порядку складання звітності з ПДВ.
Законопроєкт запроваджує низку нововведень для платників податків:
Надалі законопроєкт доопрацюють у профільному Комітеті Верховної Ради України до другого читання.
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