Експерт: Пауза в ударах по російських НПЗ є правильним дипломатичним кроком

Пауза в ударах по російських нафтопереробних заводах є правильним дипломатичним кроком України, однак умови такого "перемир'я" залишаються нерівноцінними. Москва продовжує атакувати українську енергетику та може використати паузу для переозброєння.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповів експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц.

За його словами, готовність України до припинення вогню є правильним дипломатичним кроком, який демонструє партнерам прагнення завершити війну. Водночас Київ має аналізувати дії Росії та узгоджувати з партнерами подальші кроки, зокрема щодо ударів по російській нафтопереробній галузі.

Саркіц наголосив, що Росія не демонструє готовності остаточно припинити війну. На його думку, Кремль може прагнути отримати тимчасову паузу, щоб переозброїтися та посилити постачання зброї на фронт.

"Ми маємо зараз з дипломатичної точки зору показати нашим партнерам, що ми готові на поступки, що ми готові на те, щоб Російська Федерація дзеркально почала діяти і припинила активну фазу бойових дій, припинила удари по нашій енергетиці", — зазначив експерт.

Саркіц зауважив, що умова утримання від ударів по НПЗ є неспівмірною, адже в Україні наразі працює лише один Кременчуцький НПЗ, і той — лише на 10–15% потужності через систематичні російські обстріли.

Експерт наголосив, що США не мають фізичного дефіциту пального, а отже, рішення дозволити закупівлі російських паливно-мастильних матеріалів є суто політичним кроком.

"Це рішення політичне, тому що Сполучені Штати Америки зараз не мають дефіциту дизеля. Дональд Трамп, порушуючи закон 2022 року на повне ембарго імпорту без погодження з Конгресом робить зараз для того, щоб отримати додатковий дешевий російський ресурс, а свій ресурс експортувати до країн Європейського Союзу", - сказав він.

Він також заявив, що рішення Дональда Трампа пов'язане з прагненням заручитися підтримкою частини його електорату.

"Першочергову причину, то це мобілізація внутрішнього електорату групи MAGA які прагнуть того, щоб Сполучені Штати Америки тісно співпрацювали з РФ. Другорядно він використовує, щоб заробити більше коштів для компанії нафтових компаній, які дотичні до родини Дональда Трампа або до його оточення", — заявив Саркіц.

За словами експерта, дії американської адміністрації викликають занепокоєння в Європі. Європейські країни продовжують дотримуватися санкцій проти Росії, а через ситуацію на Близькому Сході змушені збільшувати закупівлі енергоносіїв у США.

"Їх обурює позиція Дональда Трампа, що він наближає до себе Путіна і він відкриває фактично для Путіна вікно комунікації з демократичним світом… Європа нам допомагає протистояти російській агресії, а Сполучені Штати Америки зараз на нас тисне, вони викручують нам руки для того, щоб допомогти Путіну", - сказав він.

На думку Саркіца, Європа прагне зменшити залежність від російських енергоресурсів, тоді як Вашингтон своїми рішеннями може послаблювати тиск на Москву.

Експерт також нагадав, що з 1 січня 2027 року країни ЄС мають повністю відмовитися від постачання російського зрідженого природного газу. За його словами, це є частиною стратегії енергетичної незалежності Європи та скорочення фінансування російського бюджету.