Корецький: Уряд розширив програму державної допомоги у встановленні автономних джерел живлення

Уряд розширив програму державної допомоги у встановленні автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

Програма запрацює ще в чотирьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській. Раніше програма була доступна в Києві, на Київщині та Харківщині.

Подати заявку від імені співвласників можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи.

Програма передбачає встановлення обладнання, яке забезпечить роботу освітлення, водопостачання, тепла, зв’язку та ліфтів у разі відключень.

Окрім розширення географії, Уряд також удосконалив сам механізм реалізації програми.