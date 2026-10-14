Корецький: Уряд розширив програму державної допомоги у встановленні автономних джерел живлення

Уряд розширив програму державної допомоги у встановленні автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.
Програма запрацює ще в чотирьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській. Раніше програма була доступна в Києві, на Київщині та Харківщині.
Подати заявку від імені співвласників можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи.
Програма передбачає встановлення обладнання, яке забезпечить роботу освітлення, водопостачання, тепла, зв’язку та ліфтів у разі відключень.
Окрім розширення географії, Уряд також удосконалив сам механізм реалізації програми.
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