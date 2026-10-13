Зеленський: Енергетичне перемир’я, про яке заявив Трамп, не працює

Енергетичне перемир’я між Україною та РФ, про досягнення якого 11 жовтня заявив президент США Дональд Трамп, не працює: за понеділок, 12 жовтня росіяни атакували в Україні шість об’єктів енергетичної інфраструктури.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
«Все більш очевидно, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню і має намір продовжувати свої терористичні повітряні атаки проти наших людей і громад. Тільки сьогодні росіяни атакували шість енергооб’єктів в Україні. По всій країні поранено 33 людини», — заявив президент.
Він закликав посилити тиск на російські суб’єкти, зокрема ті, що залучені до виробництва балістичних ракет і «Шахедів».
Зеленський також висловив вдячність президенту Європейської ради Антоніу Кошті, очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всім державам-членам ЄС за ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти військово-промислового комплексу Росії.
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