На саміті ЄС не очікується прийняття жодних рішень щодо фінансування України

На саміті лідерів країн-членів Євросоюзу не очікується прийняття жодних рішень щодо фінансування України.
Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу на умовах анонімності.
«Ми не очікуємо рішення зараз щодо фінансування України на цій Європейській Раді. Потреби для 2026 року не тільки визначені, а й засоби для покриття цих потреб визначені. але ми побачимо, яка динаміка серед лідерів щодо того, як реагувати на ці майбутні потреби після 2026 року», — повідомив наш співрозмовник.
Він також виключив будь-яке рішення в питанні заморожених російських активів.
«Щодо заморожених активів, як ви знаєте, ми мали дуже інтенсивне обговорення наприкінці минулого року. Позиції не змінилися відтоді. Тож я думаю, ми побачимо, яка динаміка серед лідерів», — сказав наш співрозмовник.
Саміт лідерів країн-членів ЄС пройде 15 та 16 жовтня 2026 року.
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