Трамп вважає, що дизельна угода з Росією, є правильним вибором на користь американського народу

Президент США Дональд Трамп на тлі угоди про постачання дизеля з Росії заговорив про те, що Європа також купує російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера у Truth Social.
"Європейський союз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоресурси, а фейкові ЗМІ не хочуть навіть наближатися до цієї теми", - сказав Трамп.
Він стверджує, що зробив нібито правильний вибір на користь американського народу.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін домовилися про те, що Росія почне постачання дизеля до США.
За його словами, до США "негайно поставлять" близько 300 тисяч тонн дизеля. Після цього обсяги постачання збільшуватимуться.
Після переговорів Москва зняла заборону експорту нафтопродуктів. Також російські чиновники заявили, що перші поставки російського дизеля в США можуть пройти вже в жовтні.
У свою чергу Вашингтон до квітня наступного року призупинив дію санкцій, згідно з якими було заборонено імпорт російських енергоресурсів.
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