Мінцифри: Цього року резиденти Дія.City сплатили майже удвічі більше податків, ніж за минулий рік

За січень - вересень 2026 року учасники спеціального податкового режиму Дія.City сплатили 43,9 млрд грн податків, що майже удвічі більше показника за минулий рік.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.
"За три квартали 2026 року резиденти Дія.City сплатили до бюджету 43,9 млрд грн податків. Це на 99,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Тоді компанії простору сплатили понад 22 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри зазначили, що зростання надходжень пов’язане не лише з приєднанням нових резидентів, а й із розвитком компаній, які вже працюють у просторі.
Сьогодні до Дія.City приєдналося понад 4 700 компаній — від українських продуктових стартапів і розробників defense tech-рішень — до міжнародних технологічних компаній. Серед них — EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.
Дія.City пропонує технологічному бізнесу спеціальні податкові умови, гнучкі форми співпраці з фахівцями, інструменти для залучення венчурних інвестицій і можливості захисту інтелектуальної власності.
Загалом із початку роботи простору у 2022 році резиденти Дія.City вже сплатили понад 109 млрд грн податків.
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