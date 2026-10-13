Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Експерт: Росія нищить середовище , в якому ми живемо. У них це чорний і системний підхід

87

Серед викликів повоєнної відбудови України є фінансові проблеми та втрата чоловіків - фахівців у різних галузях.

Про це в Івано-Франківську для представників медіа перед відкриттям наукової конференції щодо проблем післявоєнного відновлення та сталого розвитку територій в Україні розповів президент міжнародної екологічної академії, доктор юридичних наук, професор Василь Костицький, передає кореспондентка Укрінформу.

«Виклики, які ускладнюють можливу повоєнну відбудову, це, найперше, фінансові проблеми. З іншого боку – втрата фахівців чоловічої статі. Тому ми говоримо про відновлення людського капіталу», - зазначив Костицький.

На його переконання, для відновлення людського капіталу потрібно в Україні розробити програму протидії геноциду та екоциду.

«Російська влада здійснює в Україні політику геноциду – винищує українську націю. Це їхнє одне з головних завдань, і одним із засобів вирішення цієї проблеми є екоцид. Тобто Росія нищить середовище , в якому ми живемо. У них це чорний і системний підхід», - переконаний професор.

Він вважає, що повоєнну відбудову держави українці зможуть здійснити разом з фахівцями з тих країн, які направлятимуть в Україну свої інвестиції.

«Третій виклик – це проблеми технологій. Україна в умовах Радянського союзу була квазідержавою, але технологічно багата держава дуже відстала», - додав Костицький.

На його думку, часто інвестиції зводились до того, щоб вивозити ресурси з України. Тому нині, каже професор, важливим є питання зміни відношення у представників європейського бізнесу до української дійсності, а саме – головним має стати бажання вкладати гроші і заробляти в Україні.

Визначити підходи до повоєнного відновлення України – мета наукової конференції «Український Червоний Хрест як суб’єкт міжнародного партнерства: соціально-економічні проблеми післявоєнного відновлення та сталого розвитку територій в Україні», яку відкрили в Івано-Франківську.

Костицький
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 13 октября 2026
Понедельник, 12 октября 2026
Воскресенье, 11 октября 2026
Суббота, 10 октября 2026
Пятница, 9 октября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023