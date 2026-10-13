Експерт: Росія нищить середовище , в якому ми живемо. У них це чорний і системний підхід

Серед викликів повоєнної відбудови України є фінансові проблеми та втрата чоловіків - фахівців у різних галузях.

Про це в Івано-Франківську для представників медіа перед відкриттям наукової конференції щодо проблем післявоєнного відновлення та сталого розвитку територій в Україні розповів президент міжнародної екологічної академії, доктор юридичних наук, професор Василь Костицький, передає кореспондентка Укрінформу.

«Виклики, які ускладнюють можливу повоєнну відбудову, це, найперше, фінансові проблеми. З іншого боку – втрата фахівців чоловічої статі. Тому ми говоримо про відновлення людського капіталу», - зазначив Костицький.

На його переконання, для відновлення людського капіталу потрібно в Україні розробити програму протидії геноциду та екоциду.

«Російська влада здійснює в Україні політику геноциду – винищує українську націю. Це їхнє одне з головних завдань, і одним із засобів вирішення цієї проблеми є екоцид. Тобто Росія нищить середовище , в якому ми живемо. У них це чорний і системний підхід», - переконаний професор.

Він вважає, що повоєнну відбудову держави українці зможуть здійснити разом з фахівцями з тих країн, які направлятимуть в Україну свої інвестиції.

«Третій виклик – це проблеми технологій. Україна в умовах Радянського союзу була квазідержавою, але технологічно багата держава дуже відстала», - додав Костицький.

На його думку, часто інвестиції зводились до того, щоб вивозити ресурси з України. Тому нині, каже професор, важливим є питання зміни відношення у представників європейського бізнесу до української дійсності, а саме – головним має стати бажання вкладати гроші і заробляти в Україні.

Визначити підходи до повоєнного відновлення України – мета наукової конференції «Український Червоний Хрест як суб’єкт міжнародного партнерства: соціально-економічні проблеми післявоєнного відновлення та сталого розвитку територій в Україні», яку відкрили в Івано-Франківську.