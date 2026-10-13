Біроль: Впевнений, що ми зможемо знову продемонструвати здатність МЕА діяти спільно в інтересах енергетичної безпеки

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) закликало країни прискорити випуск своїх запасів сирої нафти та нафтопродуктів, надаючи пріоритет дизельному пальному. Про це заявив генеральний директор МЕА Фатіх Біроль, його слова наводить Euronews.
Біроль надіслав листа, адресованого країнам-членам МЕА. У ньому він закликав їх вжити додаткових заходів у зв’язку з дефіцитом пропозиції дизельного пального на світовому ринку.
Голова МЕА також запропонував країнам, які ще не випустили весь обсяг нафти, обіцяний ними в березні цього року, прискорити випуск решти запасів, надавши пріоритет дизельному пальному.
Усім країнам-членам МЕА також було запропоновано оцінити, чи необхідний додатковий випуск дизельного пального. Якщо так, їм необхідно пояснити, який обсяг вони могли б випустити та коли.
"Як і в березні, я впевнений, що ми зможемо знову продемонструвати здатність МЕА діяти спільно в інтересах енергетичної безпеки та економічної стабільності", — йдеться у зверненні Біроля.
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