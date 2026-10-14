Сирський: Українським військовим вдалося суттєво підірвати наступальний потенціал російської армії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським військовим вдалося суттєво підірвати наступальний потенціал російської армії. Про це він розповів в інтерв'ю BBC, повідомляє «Главком».
«Нам вдалося зламати його потенціал, тобто він (ворог – «Главком») зазнав таких втрат, що на сьогодні майже неспроможний проводити якісь активні наступальні дії», – наголосив ексголовнокомандувач.
Сирський зазначив, що командування українськими військами залишається складним завданням через протяжність фронту та значну чисельну перевагу противника. За його словами, Росія має великі піхотні та повітряно-десантні сили, а її військові угруповання сформовані насамперед для наступальних операцій.
Генерал також повідомив, що українські військові зірвали наступ росіян на Оріхів із півночі. Це, за його словами, не дозволило противнику оточити українське угруповання поблизу міста та розпочати наступ на Запорізькому напрямку.
Окремо Сирський прокоментував операцію на Добропільському напрямку. Він пояснив, що російським військам вдалося просунутися на ділянках, які обороняли дві бригади територіальної оборони.
Водночас перекидання українських підрозділів на цей напрямок, за словами ексголовнокомандувача, було частиною заздалегідь спланованої операції, яку затвердив президент. Унаслідок операції, як стверджує Сирський, українські військові звільнили 440 кв. км території та зачистили ще близько 330 кв. км від російських підрозділів, які проникли вглиб оборони.
Крім цього, Сирський заявив, що особисто ухвалив рішення про проведення Курської операції у серпні 2024 року, після чого його затвердив президент Володимир Зеленський. За словами генерала, наступ на територію Росії був необхідним для зриву планів російського командування та відволікання значних сил противника з інших ділянок фронту.
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