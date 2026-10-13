НБУ: Інфляція в Україні значно перевищила прогноз

Інфляція в Україні значно перевищила прогноз Національного банку на тлі посилення російських атак на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру, а також подорожчання пального.

Зростання цін на нафтопродукти прискорилося через різкі коливання їхньої вартості на зовнішніх ринках. Найбільше подорожчали бензин і дизельне пальне, тоді як ціни на автогаз зростали повільніше, повідомляє Національний банк України.

Річне зростання цін на пальне сягнуло 46,2%. Водночас темпи подорожчання сирих продуктів харчування прискорилися до 6,7%. Овочі борщового набору дорожчали через нижчі врожаї та скорочення запасів, а ціни на яйця знову почали зростати після трьох місяців зниження через збільшення витрат на утримання птиці. На вартість продуктів також вплинули дорожчі транспортування та зберігання.

Інфляція адміністративно регульованих цін прискорилася до 13,6% у річному вимірі. Це пов'язано з подальшим підвищенням вартості проїзду в громадському транспорті, тарифів на водопостачання та алкогольних напоїв. Темпи зростання цін на тютюнові вироби не змінилися.

НБУ зазначає, що протягом останнього місяця ціновий тиск посилився через наслідки російської агресії та війни на Близькому Сході. Високі ціни на пальне й пошкодження складської та логістичної інфраструктури збільшують витрати бізнесу на перевезення та зберігання товарів. Ці чинники підтримуватимуть інфляційний тиск і в наступні місяці.