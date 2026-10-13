Держкіно напрацювало три варіанти допомоги українським кінотеатрам

Державне агентство України з питань кіно напрацювало три варіанти допомоги українським кінотеатрам. Уряд проситимуть компенсувати закладам операційні витрати, виплатити гроші за скасовані через тривоги сеанси, а також запровадити цільові кошти для глядачів через застосунок «Дія».

Про це повідомив голова Держкіно Андрій Осіпов під час засідання Ради з державної підтримки кінематографії.

За словами Осіпова, основним інструментом порятунку індустрії залишається інституційна підтримка. Вона передбачає покриття операційних витрат кінотеатрів. Насамперед гроші планують спрямувати закладам, які розташовані в зонах постійних повітряних тривог і зазнають найбільших збитків.

Другий варіант допомоги стосується компенсації за зірвані сеанси. Очільник відомства зізнався, що чіткого механізму для цього кроку поки немає, проте його активно шукають. Цю пропозицію обов'язково внесуть до спільних урядових рекомендацій.

Третя ініціатива пропонує фінансово стимулювати самих глядачів. Держкіно хоче нараховувати українцям цільові кошти через систему «Дія», які можна буде витратити виключно в кінотеатральних мережах.

«Цей захід відіграє дві функції. Перше — ці кошти будуть цільові для кіно, а друге — глядач зможе піти в кінотеатр і підтримати звичку», — пояснив посадовець.

Оскільки третій варіант виходить за межі прямого регулювання Держкіно, відомство рекомендуватиме його запровадження безпосередньо уряду. Осіпов сподівається, що Офіс президента також підтримає цю ініціативу. Зміни планують впровадити через оновлення постанови Кабінету Міністрів. Проєкт документа передадуть на розгляд міністерці культури Тетяні Бережній.

Посадовець закликав профільні громадські організації терміново обговорити ці рішення з Міністерством культури та пояснити їхню невідкладність.

«Зараз не про те, хто що має робити, а про те, аби воно допомогло якнайшвидше. Ми можемо сунути цю гору і дійсно спробувати надати державну підтримку», — наголосив він.