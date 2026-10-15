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Укренерго: За війну штат людей, які займаються відновленням інфраструктури, зріс утричі

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НЕК "Укренерго" з початку повномасштабного вторгнення РФ утричі збільшила кількість фахівців, які займаються відновленням енергоінфраструктури після пошкоджень ударами – до 1,5 тис. осіб.

Про це повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко.

"За війну штат людей, які займаються відновленням, зріс утричі – з 500 до 1500 осіб. Це тільки в штаті "Укренерго", а є ще підрядні організації", – сказав Зайченко під час форуму "Енергія бізнесу" від Forbes Ukraine, який відбувся в Києві, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа" з місця події.

Він зазначив, що це велика кількість фахівців, але їх все одно недостатньо.

Нагадаємо, на цьому ж форумі Зайченко зазначив, що для компанії першочерговий виклик – це можливість відновлення, для чого потрібні люди та резерви обладнання. Він наголосив, що удари по підстанціях "Укренерго" були, є і будуть, а 14 жовтня відбулася одна з наймасованіших атак.

Укренерго
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