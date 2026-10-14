Рада ухвалила закон про запровадження базової соціальної допомоги

Верховна Рада 13 жовтня ухвалила закон про запровадження базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей. Розмір виплат залежатиме від кількості членів родини та її доходів.
Законопроєкт підтримали 247 народних депутатів у другому читанні та в цілому, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на УНІАН.
Згідно з документом, нова система об'єднає грошові виплати та соціальні послуги. Допомогу визначатимуть як різницю між сукупною базовою величиною для всіх членів сім'ї та її середньомісячним доходом.
Базову величину щороку встановлюватимуть у державному бюджеті. Вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу станом на 1 січня відповідного року.
Для першого та кожного наступного члена родини передбачено врахування 100% базової величини. Такий самий показник застосовуватимуть для окремих категорій людей з інвалідністю та дітей.
Перед призначенням виплат фахівці оцінюватимуть потреби сім'ї та складатимуть індивідуальний план підтримки. Крім фінансової допомоги, родини зможуть отримувати соціальні послуги на рівні громади.
Очікується, що нова система дозволить точніше визначати потреби малозабезпечених сімей та забезпечувати їх необхідною підтримкою.
Закон має запрацювати з 1 січня 2027 року. Водночас експериментальна модель базової соціальної допомоги діє в Україні з 2025 року. У 2026 році базова величина для розрахунку виплат становить 4500 грн.
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