Джонсон: Головною причиною ситуації щодо пального залишаються неврегульовані проблеми навколо Ормузької протоки

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що високі ціни на пальне в країні не пов'язані з політикою Республіканської партії. За його словами, головною причиною ситуації залишаються неврегульовані проблеми навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Джонсона під час спілкування з журналістами.

Американський політик визнав, що зростання цін на пальне викликає невдоволення серед населення. Водночас він наголосив, що відповідальність за ситуацію не варто покладати на республіканців, які нині перебувають при владі.

«Ми всі незадоволені. Звісно, всіх дратують ціни на пальне. Але це не пов'язано з політикою. Це не пов'язано з республіканцями, які при владі», – заявив Джонсон.

У відповідь журналіст зауважив, що американським виборцям може бути складно прийняти таке пояснення, оскільки Республіканська партія контролює Палату представників, Сенат і Білий дім.

Однак спікер Палати представників наполіг, що причини високих цін пов'язані із ситуацією на Близькому Сході. «Так, але якщо я наведу кілька простих фактів, їх легко зрозуміти: це пов'язано з Ормузькою протокою. Там ситуацію ще не врегульовано», – пояснив він. Водночас конкретних термінів врегулювання ситуації політик у наведеному фрагменті розмови не назвав.