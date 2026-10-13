Норвегія: Європа повинна активніше пояснювати міжнародним партнерам наслідки війни для світової економіки

Країни, які мають важелі впливу на Москву, зокрема Китай та Індія, повинні використовувати їх для залучення Росії до переговорів, а Європа - активніше пояснювати міжнародним партнерам наслідки війни для світової економіки.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю, що ті, хто може мати важелі впливу, як-от Китай, Індія, певні країни Півдня, повинні використовувати ці важелі повною мірою. Наша роль - пояснювати країнам за межами Європи, як ця війна впливає на світову економіку загалом", - сказав Стере.

Він наголосив на необхідності діалогу щодо наслідків блокування експорту зерна через Чорне море.

"Нам потрібно говорити з країнами Півдня: Бразилією, Індією, Китаєм, Південною Африкою і пояснювати, як усе це пов’язано. І долучитися до цього також має бути в їхніх власних інтересах", - зазначив прем’єр.

Відповідаючи на запитання, що Європа може зробити, аби Москва відчула наслідки її дій, він закликав продовжувати підтримку України, яка стикається із серйозними фінансовими труднощами, та забезпечувати її засобами протиповітряної оборони.

"Ми можемо продовжувати підтримувати Україну, яка зараз має серйозні фінансові труднощі. Їй потрібно захищати свій повітряний простір. Ми маємо працювати над тим, щоб надати все, що можемо, у частині перехоплювачів. Зобов’язання Норвегії на наступний рік становлять майже 8 млрд євро. Другий рік поспіль на такому рівні, і ми його збережемо", - сказав Йонас Гар Стере.

Він наголосив, що підтримка України має стати справою всієї Європи, та відзначив роль ЄС в її інтеграції.

"Зараз підтримка України стає дедалі більше північноєвропейською. Ми маємо зробити її загальноєвропейською, щоб це був європейський сигнал", - сказав прем’єр.

Окремо він закликав європейські країни вже зараз обмірковувати майбутню безпеку після завершення війни, оскільки Росія залишатиметься сусідом Європи, і готувати умови для безпеки як великих, так і малих держав.