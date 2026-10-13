Зеленський: Українські війська продовжують активну оборону й поступово відтискають окупантів

Президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки заявив, що українські війська продовжують активну оборону й поступово відтискають окупантів. У районі Добропілля щодня гине близько двох сотень російських військових.
Про це президент повідомив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський розповів, що провів Ставку, на якій заслухали важливу доповідь про ситуацію на фронті. Українські сили, за його словами, продовжують активну оборону й поступово відтискають противника.
"Цими місяцями зросли російські втрати. Тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки вбитими близько двох сотень осіб. Багато у них і важкопоранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись ми зупиняємо, робимо все для цього", — зазначив він.
Зеленський заявив, що позиції України на фронті залишаються сильними, а цього року найсильніші за довгий час.
За його словами, у деяких місцях фронту росіяни переважають кількісно у шість-вісім разів, але Україна все одно досягає необхідних результатів.
Окремо Зеленський відзначив воїнів:
Він подякував усім підрозділам, які повністю виконують бойові завдання та максимально ефективно застосовують зброю, а також усім, хто "б'ється заради України, як заради себе самого". Джерело: https://censor.net/ua/n4028037
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