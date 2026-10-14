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МінАПП: Прийом заяв на гранти для тепличного господарства тимчасово призупиняється

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Прийом заяв на гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства й тепличного господарства в Україні тимчасово призупиняється.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Українцям повідомили, що прийом заяв на гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства й тепличного господарства в Україні буде тимчасово призупинено з 16 жовтня 2026 року.

Тобто агровиробники, які планують скористатися грантовою підтримкою у 2026 році, можуть подати заяву до 15 жовтня включно.

"Програма реалізується відповідно до постанови Кабінету міністрів України №738 з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту Ukraine Facility від ЄС", - уточнили в міністерстві.

Подати заявку на грант для садів і теплиць можна онлайн - через портал "Дія".

При цьому обов'язковою умовою участі у програмі є реєстрація в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Крім того, реалізація проєкту має здійснюватися на землях, право власності або користування якими підтверджено щонайменше на сім років.

Повідомляється, що відновлення прийому заяв заплановане міністерством у першому кварталі наступного оку.

Отже ті, хто не встигне податись на грант до зазначеної дати цього року, зможуть подати заяву після відновлення програми у 2027 році.

"Відповідне фінансування (безповоротну допомогу для агропромислового комплексу у формі грантів, - Ред.) передбачено у державному бюджеті на наступний рік", - зауважили у Мінагрополітики.

Українцям розповіли, що у 2026 році вже був прийнятий 61 наказ про надання грантів - на загальну суму 300 млн гривень:

  • 40 наказів (на 170 млн гривень) - для створення та розвитку садівництва, ягідництва і виноградарства;
  • 21 наказ (на 130 млн гривень) - для розвитку тепличного господарства.
  • Уточнюється, що станом на початок жовтня було повністю профінансовано:
  • 34 гранти для садівництва, ягідництва та виноградарства (на суму 137 млн гривень);
  • 9 грантів для тепличного господарства (на 123 млн гривень).

"У межах підтриманих проєктів передбачено 428,4 га нових насаджень та 31,5 га модульних теплиць", - повідомили у міністерстві.

Крім того, реалізація цих проєктів передбачає створення:

  • 282 постійних робочих місць;
  • 5 518 сезонних робочих місць.
МінАПП, грант
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