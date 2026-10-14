МінАПП: Прийом заяв на гранти для тепличного господарства тимчасово призупиняється

Прийом заяв на гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства й тепличного господарства в Україні тимчасово призупиняється.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Українцям повідомили, що прийом заяв на гранти для створення або розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства й тепличного господарства в Україні буде тимчасово призупинено з 16 жовтня 2026 року.
Тобто агровиробники, які планують скористатися грантовою підтримкою у 2026 році, можуть подати заяву до 15 жовтня включно.
"Програма реалізується відповідно до постанови Кабінету міністрів України №738 з урахуванням останніх змін, адаптованих до вимог інструменту Ukraine Facility від ЄС", - уточнили в міністерстві.
Подати заявку на грант для садів і теплиць можна онлайн - через портал "Дія".
При цьому обов'язковою умовою участі у програмі є реєстрація в Державному аграрному реєстрі (ДАР).
Крім того, реалізація проєкту має здійснюватися на землях, право власності або користування якими підтверджено щонайменше на сім років.
Повідомляється, що відновлення прийому заяв заплановане міністерством у першому кварталі наступного оку.
Отже ті, хто не встигне податись на грант до зазначеної дати цього року, зможуть подати заяву після відновлення програми у 2027 році.
"Відповідне фінансування (безповоротну допомогу для агропромислового комплексу у формі грантів, - Ред.) передбачено у державному бюджеті на наступний рік", - зауважили у Мінагрополітики.
Українцям розповіли, що у 2026 році вже був прийнятий 61 наказ про надання грантів - на загальну суму 300 млн гривень:
"У межах підтриманих проєктів передбачено 428,4 га нових насаджень та 31,5 га модульних теплиць", - повідомили у міністерстві.
Крім того, реалізація цих проєктів передбачає створення:
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